Chiuso temporaneamente al traffico un tratto dell'autostrada A19 a causa dell'incendio di un tir. I vigili del fuoco del comando di Enna sono impegnati in prossimita dello svincolo di Gerbini in direzione Catania, dove l'autocarro che trasportava cartoni pressati ha preso fuoco.

I vigili del fuoco stanno operando con due autobotti. Sul posto polstrada e Anas. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.



