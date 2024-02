Agricoltori a Schifani, convocare tavolo tecnico regionale

Il presidente Schifani dovrà convocare un tavolo tecnico per affrontare i problemi dell'agricoltura e della zootecnia regionale. E' la richiesta degli agricoltori alla Regione dopo l'assemblea a Ragusa convocata dal sindaco Peppe Cassì che ha invitato anche i sindaci e i rappresentanti dei comuni, le associazioni di categoria.

Gli agricoltori e gli allevatori lamentano i costi di produzione troppo alti, che diventano insostenibili con il varo delle nuove norme di un'agricoltura green. Di contro, i prezzi di vendita dei prodotti, decisi dagli acquirenti e su cui gli agricoltori non riescono a influire, rimangono inalterati, sempre troppo bassi, rendendo impossibile la sostenibilità economica delle aziende.

Intanto, venerdì gli operatori porteranno i loro mezzi e i loro trattori dentro la città di Ragusa, con un corteo lento, che partirà dalla sede del Foro Boario, dove da lunedì gli agricoltori tengono un corteo permanente e arriverà a Viale delle Americhe, principale via di accesso alla città. Il corteo arriverà nel centro storico, attraverso Viale Europa.



