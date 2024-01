Nasce a Vittoria enoteca regionale di Sicilia- sede del Sud-Est

Nasce a Vittoria l'enoteca regionale di Sicilia- sede del Sud-Est. Seconda in Sicilia dopo la sede di Alcamo, sarà gestita da un'associazione di cui fanno parte il comune di Vittoria, il consorzio del Cerasuolo di Vittoria Docg, Vittoria Doc, le principali aziende produttrici di vini e le associazioni di categoria. L'atto costitutivo è stato firmato ieri a Vittoria alla presenza del sindaco Francesco Aiello. Presidente è stato designato Silvio Balloni, vicepresidente è stata eletta Roberta Sallemi, che è la rappresentante del comune. La sede dell'Enoteca sarà a palazzo Carfì, palazzo storico messo a disposizione dal comune (via dei Mille 131). Obiettivo dell'Enoteca regionale, istituita con la legge regionale 13 del 2022, è la valorizzazione dei vini di qualità dell'isola e del territorio, la promozione dello sviluppo rurale e la conoscenza del patrimonio agricolo, ambientale e culturale siciliano. I produttori dovranno predisporre una selezione dei vini regionali, promuoverne la conoscenza, avviare attività di degustazione e vendita, organizzare corsi formativi e promuovere la cultura vitivinicola. Sarà realizzata anche un'esposizione permanente dei vini Docg, Doc e Igt della Sicilia, corsi di formazione e degustazioni pubbliche, workshop tra operatori di settore e giornalisti specializzati, nonché iniziative di informazione ai consumatori e organizzazione di missioni incoming per valorizzare le produzioni vitivinicole.



