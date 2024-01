Multe e sequestri a Palermo della polizia municipale

Controlli e sequestri della polizia municipale nel quartiere Brancaccioa Palermo. I baschi bianchi hanno passato al setaccio numerose strade del quartiere tra cui corso dei Mille, via Diaz e piazza Torrelunga. Nel corso delle operazioni sono state controllate sei attività commerciali e due ambulanti. Elevati 13 verbali per infrazioni varie e due dei titolari, uno dei quali sprovvisto di Dia sanitaria, sono stati denunciati per violazioni a carattere penale. Sequestrati quasi 500 chili di frutta e ortaggi, donati in beneficenza ad alcuni enti assistenziali, più varie attrezzature di lavoro.

Elevate anche due sanzioni per occupazione abusiva del suolo pubblico. Contestualmente, gli agenti hanno controllato 6 negozi ed effettuato accertamenti su 7 impianti pubblicitari, che saranno soggetti a ulteriori controlli amministrativi. In totale 171 in totale le sanzioni per violazione del Codice della Strada, 7 i veicoli sequestrati per mancanza di assicurazione, altri 6 da revisionare e 2 avviati alla confisca perché già precedentemente sequestrati. Ritrovati, infine, 4 veicoli abbandonati. Nel corso delle attività, gli agenti hanno anche verificato lo stato del manto stradale e individuato alcune buche che le maestranze Amap hanno prontamente riparato.



