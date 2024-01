Belmond Academy a Taormina, corso per cucina e pasticceria

Giunta alla quarta edizione perseguendo l'obiettivo di formare professionisti nel settore dell'hospitality di lusso, nel 2024 la Belmond Academy raggiunge la Sicilia con un'aula dedicata al reparto culinary. Se infatti fino alla stagione scorsa, era stata la Liguria soltanto ad accogliere la formazione dedicata ai diversi settori dell'ospitalità, quest'anno i giovani diplomati siciliani in cucina o pasticceria potranno recarsi in aula al Grand Hotel Timeo di Taormina, per perseguire un nuovo obiettivo di formazione e carriera.

Il corso avrà inizio a febbraio include 96 ore di corso in aula e 72 ore di formazione in azione, ad hotel aperto. Infine, seguirà un work placement di 40 ore nello stesso Grand Hotel Timeo e a Villa Sant'Andrea a Taormina Mare. L'iscrizione al corso è gratuita.

Al termine della formazione alla Belmond Academy gli studenti dovranno sostenere un esame finale. Il 50 per cento degli studenti che lo supereranno, e che avranno ottenuto una valutazione positiva durante il lavoro sul campo e il work placement, sarà assunto con contratto di somministrazione per i primi tre mesi nelle due strutture a Taormina o in altre della Belmond in Italia se lo studente valutasse anche la mobilità geografica. Per i successivi mesi, gli studenti saranno invece assunti con contratto diretto Belmond.

Queste le caratteristiche richieste: maggiorenni, disoccupati, persone in stato di non occupazione o inattivi, giovani e adulti, residenti o domiciliati in Sicilia, conoscenze di base in riferimento al profilo professionale, disponibilità, se richiesto, al trasferimento in una delle proprietà di Belmond in Italia.

Per candidarsi alla Belmond Academy, è possibile inviare una email all'indirizzo luca.marinelli@belmond.com.



