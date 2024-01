Agata in movimento, opere di studenti Abact esposte in metro

Presentata a Catania "Agata in Movimento", terza edizione della mostra realizzata dall'Accademia di belle arti insieme con Ferrovia circumetnea e con il Comitato cittadino Sant'Agata. Il progetto, a cura di Daniela Costa, prevede l'esposizione per tutto il mese febbraio di ventiquattro poster e manifesti sia nelle varie stazioni della metro che appesi ai passamano dei treni. I disegni, ispirati al culto e all'iconografia della patrona, sono stati realizzati dagli studenti e dai cultori dei corsi di Grafica, Illustrazione e Fumetto (Biennio), del corso di Pittura e di quello di Design della Comunicazione Visiva dell'Accademia etnea.

L'inaugurazione della mostra è coincisa con quella di "Rebecca", una nuova elettromotrice di ultima generazione, la settima, che completa la flotta di mezzi della Fce. Alla presentazione hanno preso parte Gianni Latino (direttore Abact), Salvo Fiore (direttore Fce), Mariella Gennarino, Attilio Cappellani e Fernanda Pontorno del Comitato Cittadino Sant'Agata e la professoressa Daniela Costa, docente di Tecniche di incisione calcografica.

Le opere, da cui sono tratti poster e manifesti, sono tutte di fattura analogica (ossia non digitale) e sono state realizzate con diverse tecniche: dall'acquerello al fumetto, dalla china all'acrilico, all'olio al disegno. Mentre gli studenti di Comunicazione Visiva si sono concentrati sull'elaborazione di diversi lettering: ossia lo studio, la ricerca e lo sviluppo delle lettere tipografiche che compongono il termine "Agata". La mostra sarà visibile sui treni e le stazioni FCE fino al 29 febbraio e accompagnerà "visivamente" gli spostamenti in metro di devoti e turisti durante i giorni della festa, periodo in cui la metro viene utilizzata da oltre 200mila viaggiatori-utenti.



