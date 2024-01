Spaccio in edificio e ingresso vietato a condomini, 3 arresti

Una piazza di spaccio organizzata a Catania nell'ingresso di un condominio in viale Moncada è stata smantellata dai carabinieri del nucleo operativo Catania Fontanarossa, che hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti uno spacciatore e due vedette che erano in contatto radio tra loro.

I carabinieri hanno accertato che per consentire allo spacciatore di lavorare in assoluta serenità e al riparo dai controlli delle forze dell'ordine, veniva regolarmente impedito ai condomini di accedere all'edificio dal portone principale, che era chiuso dall'interno con un chiavistello, obbligandoli a passare da un ingresso secondario al piano seminterrato posto sul retro dello stabile che era presidiato da una vedetta incaricata di controllare chi entrava.

I militari sono intervenuti dopo aver monitorato il continuo andirivieni di clienti e le numerose cessioni di stupefacenti realizzate attraverso una piccola feritoia ricavata in una finestra dell'atrio al piano terra. Hanno dapprima immobilizzato una delle sentinelle, un 20enne catanese impedendogli di dare l'allarme e hanno bloccato lo spacciatore, un 23enne. Una seconda squadra ha bloccato un 44 enne sul tetto del condominio. Alcune perquisizioni hanno permesso di sequestrare, oltre a tre ricetrasmittenti, 400 euro in contanti e circa 150 grammi tra cocaina e marijuana.

Gli arresti sono stati convalidati ed è stata disposta la custodia cautelare in carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA