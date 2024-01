Un incensurato di 44 anni è stato arrestato a Floridia dai carabinieri di Siracusa per detenzione di sostanze stupefacenti: in un garage nascondeva 13 chili di hashish in confezioni ben sigillate di merendine, barrette alimentari e vari prodotti dolciari. Se immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato più di 150mila euro. L'uomo è stato sottoposto ai domiciliari.



