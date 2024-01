Busta con proiettile a componente della segreteria Pd Trapani

Una busta contenente un proiettile è stata inviata a Michele Rallo, componente della segreteria provinciale del Partito democratico di Trapani con delega all'ambiente. Rallo, impiegato di banca, è rappresentante di Legambiente nelle Egadi e negli anni ha condotto varie battaglie a tutela delle isole dell'arcipelago trapanese e sporto denunce. L'intimidazione è stata denunciata alle forze dell'ordine. La busta oltre al proiettile conteneva il ritaglio di un articolo sulla commemorazione dell'omicidio del giornalista Mario Francese. La busta è stata scoperta dallo stesso Rallo sulla propria macchina parcheggiata davanti casa a Favignana.

L'Amministrazione comunale di Favignana ha espresso solidarietà a Rallo e il sindaco Francesco Forgione ha detto: "Manifestiamo la nostra vicinanza a Michele Rallo per l'atto intimidatorio subito. Intimidazioni di questo tipo vanno respinte con forza. Auspichiamo che sia fatta piena luce su questo grave episodio".

Domenico Venuti e Valentina Villabuona, rispettivamente segretario del Pd e presidente dell'assemblea provinciale trapanese, hanno detto: "Esprimiamo la nostra solidarietà a Michele Rallo, membro della segreteria provinciale del Partito democratico di Trapani e dell'assemblea regionale del Pd Sicilia per il vile atto intimidatorio. Continueremo a lavorare insieme a Michele, portando avanti la buona politica di cui si è fatto promotore in questi anni, consapevoli che non saranno questi gesti a fermare l'azione del Pd". E "totale vicinanza e solidarietà a Michele Rallo, dopo intimidazione subìta e denunciata" ha espresso anche il segretario regionale del Pd, Antony Barbagallo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA