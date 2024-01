Tenta suicidio e rischia di fare precipitare due poliziotti

Ha rischiato di fare precipitare nel vuoto due poliziotti del Commissariato di Adrano, in provincia di Catania, che erano intervenuti dopo la segnalazione di un tentato suicidio. L'uomo, 74 anni, è stato trovato mentre si sporgeva dalla ringhiera di un terrazzo al quarto piano di uno stabile.

La pattuglia intervenuta è riuscita a bloccarlo, ma subito dopo il 74enne ha insistito nel suo proposito, cercando di lanciarsi, questa volta, dalla tromba delle scale che in quel momento erano senza barriere perché ancora in costruzione. Nel compiere quel movimento l'uomo ha messo in pericolo anche l'agente, spingendolo verso il vuoto, ma l'altro poliziotto è riuscito prontamente ad afferrarlo e, contemporaneamente, a spostarsi verso una trave di ferro alla quale si è aggrappato, in modo da impedire a entrambi di precipitare.

Sul posto è poi intervenuto personale medico del 118 e il 74enne è stato trasferito con un'ambulanza nell'ospedale di Paternò per gli accertamenti e le cure del caso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA