Congresso FI a Catania, applausi per i 30 anni del partito

Si è aperta con un grande applauso della sala al video celebrativo dedicato Silvio Berlusconi e dei trent'anni di Forza Italia la giornata congressuale del partito azzurro a Catania. A presiedere i lavori il presidente del gruppo FI alla Camera Paolo Barelli: "Che emozione qui a Catania, c'è una generale mobilitazione azzurra in tutta Italia per dare un grande futuro al nostro partito". Caloroso il saluto del segretario nazionale FI Antonio Tajani: "C'è grande entusiasmo a Catania e in tutte le province italiana, ci prepariamo al Congresso nazionale di fine febbraio con ottimi risultati, state facendo un grande lavoro. Rendiamo onore a Berlusconi, impegnandoci per fare crescere il partito e interpretare al meglio le aspettative degli italiani".

"Stiamo dando una prospettiva ariosa e ambiziosa a Forza Italia - ha detto in apertura l'assessore regionale Marco Falcone, commissario FI a Catania - lo confermano le adesioni sempre crescenti al partito e l'eccezionale movimentismo del partito". Oltre un migliaio di presenze registrate agli accrediti per l'assemblea che nel pomeriggio eleggerà Marco Falcone nel ruolo di coordinatore provinciale FI. Il congresso cittadino ha eletto Massimo Pesce quale coordinatore per la Grande città di Catania. Sono intervenuti per gli indirizzi di saluto i rappresentanti dei partiti alleati Fdi, Lega, Udc, Noi Moderati, Dc e il sindaco di Catania Enrico Trantino, oltre a decine di rappresentanti territoriali delle categorie datoriali e dei sindacati.



