Agricoltura, protesta coi trattori a Castelvetrano

Quasi 50 trattori degli agricoltori della Valle del Belìce e dello Jato oggi pomeriggio hanno raggiunto Castelvetrano. La protesta si è spostata vicino il centro commerciale 'Belicittà', dove i mezzi agricoli sono rimasti esposti con striscioni e bandiere. Tra i mezzi anche un carrello con una bara da funerale con su scritto: 'la viticoltura è morta'.

"Siamo qui per far sentire la nostra voce - ha detto Lorenzo Giocondo, pastore di Poggioreale costretto a vendere i capi di bestiame perché non trovava manodopera - l'agricoltura se la sono venduta e noi siamo qui a piangerne le conseguenze".

Grano sottopagato, costo del carburante agricolo che è aumentato, fitofarmaci a costo più elevati, "così non potremo più andare avanti, ecco perché chiediamo lo stato di emergenza nazionale", aggiunge Giocondo.

"È necessario che il consumatore finale acquisisca consapevolezza nell'acquistare prodotti a chilometri zero - aggiunge Domenico Maiuri di Santa Ninfa - perché quello che risparmia al supermercato senza controllare da dove arriva il prodotto poi rischia di pagarlo in termini di salute".

Insieme agli agricoltori oggi pomeriggio c'erano anche i sindaci di Castelvetrano (Enzo Alfano), Francesco Li Vigni (Partanna), Vincenzo Drago (Salaparuta) e Gaspare Viola (Santa Margherita Belìce). "Oggi non possiamo che manifestare la nostra solidarietà - ha detto il sindaco Viola - ma sarà nostro impegno investire i consigli comunali per deliberare un atto di indirizzo sulla questione. Dal futuro dei nostri agricoltori dipende il futuro del nostro territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA