Trovato cavallo morto in viale Regione Sicilia a Palermo

Un cavallo morto è stato trovato questa mattina in viale Regione Siciliana tra Bonagia e la rotonda di via Oreto a Palermo. In questi giorni diversi residenti hanno notato diversi calessi che si allenavano di nuovo sulla Circonvallazione. Gli allenamenti sono ripresi dopo che il ponte di Corleone è stato riaperto al traffico.

E così sarebbe riprese anche le corse dei cavalli che vanno avanti da anni lungo l'asse che collega l'autostrada Palermo Catania alla Palermo Mazara del Vallo. Pare che anche questa mattina all'alba ci sia stata una corsa.

L'animale lanciato al galoppo è morto. Spesso accade che questi animali, utilizzati per le gare clandestine, siano dopati. Il cuore dell'animale non ha retto ed è morto. Ed è stato abbandonato lì sul ciglio della strada.

