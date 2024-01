Patologie neuromotorie, nuova app per supporto ai pazienti

E' stato presentato a Mazara del Vallo, il progetto "App-@id - Nuove tecnologie per il supporto ai pazienti per le patologie neuromotorie" selezionato nell'ambito dell'area inclusione sociale dalla "Call for IdeAs" lanciata nei mesi scorsi dalla Fondazione Tim che ha sostenuto progetti innovativi che utilizzano la tecnologia come strumento distintivo per lo sviluppo sociale. La presidente della locale sezione della Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), Giovanna Tramonte ha detto: "vorrei ringraziare tutti coloro che hanno permesso questo progetto, dai finanziatori all'equipe di progettazione ed agli esperti di ricerca, medicina e psicoterapeuti". Giovanna Adamo, coordinatrice del progetto, ha spiegato: "il progetto è dedito ad aumentare il benessere psicologico delle persone affette da malattie neuromuscolari attraverso l'uso di un'app innovativa capace di raggiungere un vasto numero di persone con disabilità nel minor tempo possibile. App-@id è un progetto pilota, della durata di 18 mesi, rivolto a 400 utenti delle Regioni Lazio e Sicilia, 800 caregiver e operatori sanitari, a 66 Associazioni della rete Uildm. L'applicazione potrà essere utilizzata non solo dalle persone affette da distrofia muscolare e da altre malattie neurodegenerative, ma anche da coloro che se ne prendono cura e dagli operatori che li supportano che saranno adeguatamente formati". Claudia Ferro, responsabile dei laboratori della Uildm Mazara, ha sottolineato "L'importanza dei lavoratori e dell'animazione per le persone con disabilità".

Giuseppa Adamo ha ribadito l'importanza del progetto App@id e i suoi obiettivi fra i quali anche un adeguato sostegno psicologico sia ai disabili che ai caregiver; è importante non solo curare le malattie fisiche, ma anche supportare le persone coinvolte in tutto il percorso. La coordinatrice tecnico-scientifico del Progetto, la psicologa Tiziana Melfi, ha parlato dell'assistenza psicologica nelle malattie neuromuscolari. Infine, è intervenuta, in collegamento streaming Giorgia Floriani, Consigliere di Amministrazione e Direttore Generale della Fondazione Tim.



