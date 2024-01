Tir in fiamme a Misilmeri, nessun ferito

Un tir è andato in fiamme nella centralissima viale Europa a Misilmeri nel palermitano. Strada ormai diventata fondamentale per il transito e i collegamenti con Belmonte Mezzagno e Santa Cristina Gela, dopo la chiusura per caduta massi della strada provinciale 37.

Il grosso mezzo è andato a fuoco a due passi da due scuole e non distante da un supermercato. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo.

Non ci sono feriti.



