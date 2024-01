Ruba portafoglio, prende i soldi e finge di ritrovarlo vuoto

Ha consegnato agli addetti di sicurezza dell'aeroporto di Catania, un portafoglio, dopo avere rubato i 200 euro che conteneva, dicendo di averlo trovato tra i sedili di un gate di imbarco, ma in realtà lo aveva preso lei durante i controlli di sicurezza. A 'tradire' una 43enne, che è stata denunciata per furto aggravato, è stato il sistema di videosorveglianza dell'aerostazione le cui registrazioni video visionate dalla Polizia di frontiera hanno permesso di ricostruire la vicenda.

L'analisi delle immagini ha consentito di individuare l'autrice del furto che, dopo aver effettuato i controlli di sicurezza, nel recuperare i propri oggetti, si era accorta della distrazione della vittima. Con una mossa fulminea si era impossessata del portafoglio posto nella vaschetta accanto a quella da lei utilizzata, posandolo accanto alla propria borsa.

La donna, dopo essersi allontanata in compagnia del figlio, una volta giunta nella sala imbarchi aveva prelevato 200 euro contenuti dal portafoglio, consegnandolo successivamente a una dipendente aeroportuale, simulando di averlo trovato abbandonato su una delle poltroncine.



