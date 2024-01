Picchia genitori e fratello e dà fuoco ad auto, arrestato

Non avrebbe gradito i consigli che i genitori gli stavano dando a cena: sarebbe stato questo il movente che ha spinta un 30enne di Linguaglossa a colpire prima al volto la madre di 57 anni contro la quale ha poi lanciato una damigiana e dopo ad appiccare il fuoco all'auto del padre, di 63 anni. L'uomo che ha anche picchiato il fratello di 42 anni che cercava di fermarlo è stato arrestato da Carabinieri della compagnia di Randazzo intervenuti, su attivazione della Centrale operativa, per una lite in famiglia a Linguaglossa. L'uomo è indagato per lesioni personali, minacce e incendio. L'autorità giudiziaria di Catania ha convalidato l'arresto del 30enne disponendo per lui il trasferimento in carcere



