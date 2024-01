I laboratori di biotecnologie aperti agli studenti siciliani

Gli studenti delle scuole superiori siciliane avranno la possibilità di frequentare i laboratori del Ri.Med per avvicinarsi alla cultura scientifica e alle biotecnologie. Presentato stamani, al Liceo Galileo Galilei di Palermo, il protocollo d'intesa sottoscritto dall'assessorato regionale all'Istruzione, dall'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e dal Ri.Med. Si realizzeranno i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Pcto) in materia di ricerca applicata alla salute. "Vogliamo dare la possibilità ai giovani di formarsi nell'Isola per entrare nel mondo del lavoro - afferma l'assessore regionale Mimmo Turano - metteremo in rete tutte le scuole che aderiranno al protocollo". "Dobbiamo recuperare un gap nei confronti del resto del Paese che riguarda la formazione - dice Giuseppe Pierro, direttore dell'Ufficio scolastico regionale - ciò vale soprattutto per le ragazze che scelgono orientamenti scientifici solo per il 30 per cento. La possibilità di frequentare i centri di ricerca di Ri.Med ci permetterà di presentare percorsi nel settore biomedico". "La Fondazione Ri.Med esiste da 20 anni e svolge attività di ricerca con 90 scienziati, di cui molti sono siciliani - afferma Paolo Aquilanti, presidente della Fondazione - nei nostri obiettivi c'è anche la divulgazione del sapere scientifico. I nostri ricercatori attraverso questo protocollo potranno incontrare gli studenti delle scuole, comprese quelle primarie". Per la dirigente scolastica del Liceo scientifico Galileo Galilei Chiara Di Prima il protocollo "permette agli studenti di acquisire competenze necessarie per la formazione".



