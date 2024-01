Fiamme ai materassi, danni al centro per migranti nel trapanese

Disordini nel centro per migranti di contrada Milo nel trapanese. Ieri notte un gruppo di nordafricani che doveva lasciare il centro, ha dato vita ad una rivolta: i 29 tunisini hanno accatastato scatole di cartone e materassi e hanno appiccato le fiamme e il fumo si è propagato in altre zone della struttura. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Non ci sono feriti ma gravi danni alla struttura. Nel centro attualmente sono ospitati circa 150 immigrati in attesa di rimpatrio



