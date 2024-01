Terra chiama spazio, gli studenti in collegamento con la Iss

Terra chiama e a rispondere dallo spazio ci sono gli astronauti della missione Axiom-3. Alle ore 15:37 gli alunni dell'Istituto comprensivo "Anna Rita Sidoti" di Gioiosa Marea (Me) hanno effettuato un collegamento via radio con la stazione spaziale internazionale Iss, ed in particolare con il colonnello dell'Aeronautica Militare Italiana Walter Villadei, pilota della capsula Crew Dragon che lo scorso 20 gennaio, partendo dal kennedy Space Center di Cape Canaveral (Florida) con il razzo Falcon 9 ha raggiunto la Stazione Spaziale insieme al resto dell'equipaggio, composto dal comandante Michael López-Alegría, dall'astronauta turco Alper Gezeravci, e dall'astronauta svedese Marcus Wandt, nell'ambito di una missione commerciale dell'azienda statunitense Axiom Space.

La scuola siciliana è riuscita, insieme ad un altro istituto della provincia di Como, ad aggiudicarsi l'opportunità di parlare con il colonnello Villadei. A bordo di quello che è considerato un grande laboratorio di ricerca fluttuante nello spazio, la missione ha portato 30 esperimenti, 16 dei quali di aziende italiane. Si tratta di progetti che spaziano dalla telemedicina all'abbigliamento aerospaziale, portati avanti da startup italiane.

Durante il collegamento, realizzato grazie agli strumenti dell'associazione radioamatori eoliani, gli studenti hanno potuto porre delle domande al comandante Villadei su quella che è la vita a bordo della stazione spaziale, i passatempi, ed anche sulla qualità del cibo. "Un'esperienza che passerà alla storia - ha commentato il dirigente scolastico Leon Zingales. I ragazzi porteranno per sempre nel loro cuore il ricordo di questo giorno. Siamo orgogliosi di aver rappresentato la scuola italiana in questo collegamento con lo spazio, è il coronamento di un sogno realizzato grazie ad un grande lavoro di squadra".





