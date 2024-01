Rapinata tabaccheria a Palermo, ferito il proprietario

Nuova rapina a distanza di un mese alla tabaccheria davanti al Tribunale di Palermo in piazza Vittorio Emanuele Orlando. Due rapinatori sono entrati armati con un grosso coltello e hanno ferito il tabaccaio che pare avesse cercato di reagire al colpo.

I rapinatori sono fuggiti via dopo avere preso il bottino da quantificare. Il commerciante è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale Civico.

Sono in corso indagini per risalire agli autori del colpo.





