Dl energia: Schifani, al lavoro per superare emergenza rifiuti

"Appena le procedure saranno state completate, ci metteremo subito al lavoro perché la Sicilia non sia più costretta a sostenere ogni anno l'onere finanziario di 100 milioni di euro per smaltire i rifiuti all'estero e ad affrontare periodicamente emergenze ambientali in varie parti dell'Isola. La realizzazione dei termovalorizzatori con procedure accelerate, da un lato, chiuderà questa triste fase e, dall'altro, fornirà più energia alla nostra regione grazie all'attività di combustione".

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando l'approvazione da parte delle commissioni Ambiente e Industria della Camera dell'emendamento che gli conferisce l'incarico di commissario straordinario per la localizzazione e realizzazione dei termovalorizzatori nell'Isola.

"Ringrazio il governo Meloni - prosegue Schifani - per l'attenzione dimostrata, ancora una volta, nei confronti della Sicilia e tutta la maggioranza parlamentare che ha condiviso e sostenuto la norma".



