Bonifiche e controlli al mercato dell'Albergheria a Palermo

"Dopo i numerosi e importanti incontri tenuti dall'amministrazione con i rappresentanti del quartiere e del mercato, oggi abbiamo dato nuove risposte all'Albergheria. Sono state effettuate potature ed è stato svolto un nuovo intervento di bonifica nell'area di piazza Colajanni, ovvero lo spazio individuato con l'associazione Sbaratto per far svolgere il mercato regolare". Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, dopo gli interventi effettuati stamane nella zona del mercato dell'Albergheria. "Queste sono risposte - aggiunge il sindaco - date a chi vuole mandare avanti questa attività nel rispetto delle regole, ma anche ai tanti residenti del quartiere che da anni attendono segnali. Ringrazio l'assessore Alongi, che ha coordinato gli interventi, le maestranze della Rap e di Ville e giardini per le operazioni effettuate e i rappresentanti del Consiglio comunale che svolgono un ruolo strategico nel quartiere. È importante sottolineare anche l'impegno della polizia municipale che, fino ad oggi, ha portato avanti le attività di controllo per ribadire il messaggio di legalità e rispetto delle regole che l'amministrazione vuole affermare all'Albergheria".

"L'amministrazione comunale - afferma l'assessore alla Rigenerazione urbana Maurizio Carta - si sta impegnando per stringere un nuovo patto con le associazioni del mercato e i residenti dell'Albergheria, che sia fondato sul rispetto delle regole e il rispetto degli spazi. Le operazioni di oggi rappresentano un segno tangibile della presenza dell'amministrazione", Per il consigliere comunale Salvatore Imperiale "l'amministrazione, con l'azione di oggi, conferma ancora una volta di avere compreso le potenzialità di rilancio dell'Albergheria e le necessità di attenzioni degli abitanti del quartiere. Sono certo che, come già accaduto oggi, il sindaco Lagalla saprà dare continuità e concretezza agli impegni assunti in occasione dell'assemblea di quartiere tenutasi appena 4 giorni fa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA