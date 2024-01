Arrestato a Gela con 1 kg di cocaina, un fucile e munizioni

Agenti della Squadra Mobile della Questura di Caltanissetta e del Commissariato di Gela hanno arrestato un uomo per detenzione di quasi un chilo di cocaina, un fucile con canne mozzate e munizioni. Gli investigatori hanno appreso di uno strano via vai da un garage di Gela e nel corso di un servizio di appostamento hanno fermato un pregiudicato che stava accedendo all'interno del locale. In una tasca dei pantaloni i poliziotti gli hanno sequestrato oltre cento grammi di cocaina e nel corso di una perquisizione del garage sono stati rivenuti altri involucri contenenti circa un chilo di cocaina, il fucile con le canne mozzate e numerose munizioni di vario calibro.

Il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare in carcere richiesta dal Pubblico ministero.



