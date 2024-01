Rogo in abitazione nel Messinese,un ferito con gravi ustioni

Una persona è rimasta ferita, riportando ustioni su varie parti del corpo, in un incendio divampato nella cucina di un appartamento a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. L'uomo, soccorso dai vicini, è stato soccorso da personale del 118 e condotto in ambulanza all'ospedale di Milazzo. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco del comando provinciale di Messina e del distaccamento di Milazzo, intervenuti anche con un'autopompa serbatoio e con un pick-up con modulo antincendio. L'intervento dei pompieri è ancora in corso e, attualmente, sono state messe in salvo 5 bombole di gas gpl, una delle quali è risultata lesionata dal forte calore e ha permesso la fuoriuscita del gas che, a causa del rogo, ha elevato la pericolosità dell'intervento. Grazie alla prontezza della squadra, mediante la procedura di raffreddamento, è stata messa in sicurezza. Sul posto sono presenti anche militari dei Carabinieri e personale del e 118.



