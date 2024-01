Palermo, chiesto il potenziamento del camper contro il crack

A Palermo le Commissioni consiliari Sviluppo economico e Solidarietà sociale chiedono all'amministrazione comunale di ampliare la rete di copertura del camper contro il crack attiva, dallo scorso settembre, solo in quattro zone della città. I consiglieri, riuniti negli uffici di piazza Giulio Cesare, hanno incontrato l'assessore alle Attività sociali Rosi Pennino. Il camper opera nei quartieri Albergheria, Borgo Vecchio, Sperone e Zen. "L'intervento contro la droga ha permesso di realizzare l'integrazione dei servizi sociali e sanitari - spiega l'assessore Pennino - la prevenzione avviene sia nelle scuole, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, che nelle piazze. Un camper mobile nei quartieri intercetta il disagio e coinvolge i servizi sanitari e i Sert. Il progetto, con un finanziamento di un milione di euro, si avvale della collaborazione di una cordata di associazioni vincitrici di un bando. Nel nuovo Pon Metro ci sarà una misura che permetterà di realizzare servizi contro le dipendenze". Per la commissione Sviluppo economico, presieduta da Ottavio Zacco (Fi), e la Commissione Solidarietà sociale, presieduta da Salvatore Imperiale (Dc), "è necessario non limitare il servizio a quattro quartieri ma estenderlo all'intera città vista la diffusione del crack e delle dipendenze". All'incontro congiunto delle due Commissioni hanno partecipato i consiglieri Germana Canzoneri e Teresa Leto (FdI), Dario Chinnici (Lavoriamo per Palermo), Teresa Piccione (Pd), Antonino Randazzo (M5s).



