Giubileo Rosaliano a Palermo, pellegrinaggio in cattedrale

Le 178 parrocchie della diocesi di Palermo andranno in pellegrinaggio in Cattedrale. E' una delle iniziative per ricordare i 400 anni dal ritrovamento delle spoglie mortali di Santa Rosalia. Il Comitato diocesano ha definito il programma che coinvolge i sei vicariati palermitani.

I fedeli delle diverse parrocchie si recheranno in Cattedrale per la venerazione delle reliquie della Patrona e parteciperanno alla celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Corrado Lorefice. I pellegrinaggi si svolgeranno in tre giorni diversi. L'appuntamento, per tutti, sarà alle 18 nei pressi di Porta Nuova. Seguirà una processione fino alla Cattedrale.

L'Arcivescovo affiderà ai vicari episcopali i reliquiari di S.

Rosalia che, nelle settimane successive al pellegrinaggio, saranno ospitati nelle parrocchie secondo il calendario che sarà predisposto dai vicari e dai parroci coordinatori e diffuso tramite i canali di comunicazione diocesani. I pellegrinaggi si svolgeranno il 9 febbraio per il primo e secondo vicariato, il 10 aprile per il terzo e quarto vicariato e il 29 maggio per il quinto e sesto.



