'Concept' cucina molecolare sbarca in pizzeria a Palermo

Una laurea d'ingegneria sfiorata per poche materie ed una passione sfrenata per la pizza, tanto da compiere il grande salto con l'apertura di "Molecola", a due passi da piazza Politeama, nel centro di Palermo. Il giovane pizzaiolo Salvatore Capizzi ha deciso di seguire la sua più grande passione, quella per la cucina in tutte le sue declinazioni. La sua pizza contemporanea viene contaminata dal 'concept' di cucina molecolare, cioè senza fare uso di sostanze chimiche additive, specialmente negli ingredienti, utilizzati nei topping delle pizze.

Capizzi propone la sua visione non solo della pizza, ma anche negli antipasti e nei dessert, con un approccio personalizzato ricco di novità. Tra le pizze simbolo di "Molecola" c'è la "Carbo Crunch" con un topping che si ispira alla carbonara, con una crema con guanciale croccante pepe e pecorino. Grande importanza nel menù è data alla pizza al padellino come il padellino in doppia cottura con una spuma al blu di bufala, guanciale e germogli a guarnimento della pizza. Tra i piatti più attrattivi, "Molecola fluorescente", una sfera di manzo con inserto al fungo porcino su una base fluorescente di brodo di pollo e l'utilizzo di un'alga il cui contributo è fondamentale per la fluorescenza del piatto. Dello stesso concept troviamo in menù piatti come la "Caprese Molecolare", la pizza "Black Style", con una sfera al nero di seppia, e il "Crystal Bread", un pane di cristallo. Tra i dessert, il "Cubo Babà" guarnito con rum, panna e crema al caramello.

"Credo fortemente nel progetto di sperimentazione e di innovazione applicato in un comparto tradizionale come la pizza e la ristorazione in genere - spiega Salvatore Capizzi -.

Ritengo fondamentale la formazione continua tanto che continuo ad investire sulla mia preparazione, frequentando il corso di laurea in Scienze dell'alimentazione e gastronomia dell'università San Raffaele di Roma, aggiornandomi così sulle più moderne metodologie di impasto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA