Agricoltori protestano sui trattori tra Sciacca e Menfi

L'inutilizzabilità, che dura ormai da mesi, dei 33 milioni di metri cubi di acqua del lago Arancio, è solo una delle ragioni al centro della protesta dei produttori agricoli di Sciacca e Menfi, che questa mattina hanno promosso un corteo di trattori, lungo la statale 115. "Abbiamo avuto l'adesione di duecento colleghi, ma la questura ha autorizzato non più di una ventina di mezzi a sfilare", dice Nino Ciaccio, presidente del movimento 'Terra è Vita', promotore della iniziativa insieme a Giuseppe Gulli, responsabile del Circolo Unione Rinascente dei Menfi.

"Siamo in ginocchio, la mancanza di acqua ha letteralmente dimezzato i nostri raccolti, soprattutto l'ortofrutta, a partire dai carciofeti", dice Gulli.

La presenza dell'alga rossa sui fondali del lago Arancio ha bloccato l'erogazione idrica dal bacino. Le numerose analisi effettuate dall'Arpa non hanno ancora permesso di scongiurare possibili pericoli. A peggiorare la situazione è arrivato anche lo stop all'utilizzo della linea di adduzione tra le dighe Garcia e Arancio, tuttora in manutenzione.

Gulli attacca l'Unione europea: "Attività produttive come la nostra vengono continuamente vessate, ormai Bruxelles opera solo a favore delle multinazionali, le piccole e medie imprese agricole sono state abbandonate, si spendono risorse solo per fornire armi ai paesi in guerra".

Presenti alla manifestazione anche i sindaci di Sciacca, Menfi e Sambuca di Sicilia. "Siamo al fianco dei produttori, chiediamo di essere coinvolti nelle decisioni che vengono assunte", ha detto Vito Clemente, primo cittadino di Menfi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA