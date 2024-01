Aggressione omofoba a Palermo: sindaco, ferma condanna

"Nessun tipo di violenza può essere tollerato.

Questa mattina ho appreso dei ragazzi aggrediti immotivatamente ieri, mentre stavano passeggiando per le vie del centro cittadino. Quanto accaduto è inaccettabile, a loro rivolgo la mia totale solidarietà e vicinanza". Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla commenta in un post su Facebook l'aggressione omofoba nei confronti di sei giovani avvenuta ieri nel centro della città.

"Questa amministrazione - prosegue il sindaco - condanna fermamente ogni forma di discriminazione e omofobia. E mi rifaccio all'invito che oggi l'Arcivescovo Lorefice ha rivolto ai giovani, nel corso della celebrazione in onore di San Sebastiano, invitandoli ad uno stile di vita sano e a comportamenti di tolleranza e rispetto. Un invito che deve essere colto anche da tutte le istituzioni che hanno il dovere di rinnovare, ogni giorno, il loro impegno in azioni di contrasto al degrado sociale ed educativo".



