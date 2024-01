A Palermo raccolte 500 firme per chiedere più sicurezza in città

Circa 500 firme per chiedere più sicurezza in città sono state raccolte oggi al gazebo installato vicino alla chiesa Sant'Antonino a Palermo. Dopo la fiaccolata del mese scorso le istanze di cittadini, commercianti e istituzioni sono state raccolte in un esposto che oggi è stato firmato dai residenti.

"Sono state raccolte 500 firme - dice Antonio Nicolao vicepresidente della prima circoscrizione - I punti da sottoporre al prefetto, al questore e al sindaco vertono sulla sicurezza, la cultura, il decoro e l'illuminazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA