Pellegrino, "Conti Regione meglio che in passato"

"In politica sono sempre legittime le opinioni, ma sarebbe utile che chi esprime opinioni abbia rispetto per quei fatti inequivocabili che sono dati dai numeri.

I conti della Regione vanno meglio che in passato, è questo il primo e fondamentale risultato che il governo presieduto da Renato Schifani e grazie all'eccellente lavoro dell'assessore Falcone, ha portato a casa. E' un dato che non può essere negato se non in mala fede. I tempi delle liste d'attesa si sono drasticamente ridotti. E' un dato che non può essere negato se non in mala fede. Spiace vedere che ai fatti chiaramente descritti dal presidente Schifani, De Luca risponde ancora una volta soltanto con vuote parole. Avevamo sperato dopo la finanziaria che l'opposizione, che in quell'occasione ha mostrato di saper fare scelte e tenere posizioni responsabili, avesse optato per il lavoro per il bene comune oltre le differenze e gli steccati di partito. Ma non possiamo che prendere atto del fatto che già a pochi giorni di distanza Cateno De Luca è tornato al suo vecchio stile, che però, come ormai dovrebbe aver imparato, non è quello che i siciliani vogliono né, tanto meno, premiano nelle urne." Lo dice Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all'Assemblea regionale siciliana, dopo le dichiarazioni di Cateno De Luca.



