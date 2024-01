Incendio divampato in un magazzino nell'Agrigentino

Un grosso incendio si è propagato la notte scorsa all'interno di un un magazzino di Santo Stefano Quisquina (Agrigento), in via Sandro Pertini. Il proprietario è un negoziante di abbigliamento, che lavora anche come ambulante.

Le fiamme hanno completamente distrutto due autovetture, una motocicletta e il furgone che si trovavano all'interno del vano andato a fuoco. Incendio che sarebbe stato generato da un corto circuito. Il furgone era stipato di materiale tessile e vari capi di abbigliamento. Grave il danno economico subito dal commerciante.

Le fiamme, che hanno anche determinato il crollo di un solaio, sarebbero state generate da un corto circuito.

L'intervento di spegnimento è stato operato dai vigili del fuoco di Agrigento. Il capoluogo è distante da Santo Stefano Quisquina, e l'arrivo dell'autobotte dei pompieri non ha potuto essere tempestivo. A questo proposito il sindaco Francesco Cacciatore dice: "Non è più accettabile che l'area dei Sicani, nell'entroterra della nostra provincia, non abbia un presidio dei vigili del fuoco a disposizione. Mi batterò, insieme agli altri sindaci dei comuni vicini, per colmare questa gravissima lacuna".



