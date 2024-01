Duecento grammi marijuana in casa, arrestati madre e figlio

Carabinieri della Stazione di Carlentini, coadiuvati da una unità cinofila di Nicolosi (Catania), hanno arrestato una 34enne e il figlio per spaccio di stupefacenti e ricettazione.

Durante una perquisizione nella loro abitazione sono stati trovati circa 200 grammi di marijuana, in parte suddivisa in dosi preconfezionate, e due grammi di cocaina. Militari dell'Arma hanno anche sequestrato 2.500, custodi sotto un cuscino, ritenuti provento della vendita di droga.

In una camera, inoltre, adagiati su un letto matrimoniale, sono stati trovato due televisori poi risultati rubati da negozio di elettrodomestici di Carlentini.

Madre e figlio, dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura di Siracusa, sono stati condotti in carcere in attesa del rito per direttissima,



