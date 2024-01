Una trentina di persone, in maggioranza donne ucraine, sta manifestando davanti al teatro Massimo a Palermo per chiedere lo stop alla guerra. "L'Ucraina lotta per tutti noi, sosteniamola" c'è scritto in uno striscione. I manifestanti tengono in mano bandiere dell'Ucraina e dell'Italia. "Bisogna fermare Putin e i missili: ringraziamo i siciliani e i palermitani per l'accoglienza che avete dato alla comunita' ucraina", dicono.



