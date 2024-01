Rimosse a Palermo le baracche di senzatetto alla Kalsa

Polizia municipale, carabinieri e personale della Rap stannotornando a ripulire a Palermo la zona della Kalsa, dove alcuni senzatetto hanno messo sù alcune baracche, costruzioni fatiscenti dove trovano riparo da diversi mesi adagiate sul muro che porta al palazzo Forcella De Seta e sotto la porta dei Greci, uno degli ingressi storici del capoluogo siciliano. Sotto una delle porte dei bastioni sono stati ricavati giacigli di fortuna. Tende e capanne sono in tutta la piazza, anche sotto gli alberi. La segnalazione è arrivata da diversi residenti che hanno lamentato il profondo stato di degrado di una zona di Palermo dall'alto pregio storico che andrebbe valorizzata e non abbandonata come negli ultimi mesi. Questa mattina sono stati portat via suppellettili, travi e assi di legno con cui erano state realizzate le costruzioni fatiscenti.



