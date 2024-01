Un morto e due feriti in incidente stradale nel Siracusano

Giuseppe Maggiore, 43 anni di Militello in Val di Catania è morto in un incidente dopo la mezzanotte sulla strada provinciale 16 che da Lentini conduce verso Scordia all'altezza del ponte sul San Leonardo.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l'uomo, alla guida di una Fiat Punto sulla quale si trovavano il figlio e il nipote, stava percorrendo la provinciale quando per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo, sfondato la barriera di protezione finendo giù dal ponte.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Lentini e le ambulanze del 118. Gli altri due occupanti dell'auto sono rimasti feriti e sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Lentini.



