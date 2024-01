Pnrr: un convegno sui Comuni come leva di sviluppo a Palermo

"I Comuni come leva di sviluppo attraverso il Pnrr" è il tema dell'evento organizzato con il patrocinio del Comune di Palermo e dell'Ars venerdì 19 gennaio alle 15, nell'aula Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni.

Durante il convegno verranno illustrati tutti i finanziamenti del Pnrr e gli interventi previsti per la città Metropolitana di Palermo e la Regione Sicilia. "Il Pnrr - dicono Maristella e Pietro Ridolfo, rispettivamente amministratore unico e Direttore di Quater Srl, azienda che organizza l'incontro e che si occupa di formazione ed assistenza tecnica ai Comuni - costituisce il più grande investimento dell'Europa per rilanciare la propria economia. Serviranno quindi le migliori competenze e l'assistenza tecnica più adeguata. Grazie al supporto offerto dalle risorse professionali impegnate su tematiche così specifiche e alle elevate expertise acquisite sul campo, anche noi ci occuperemo del rafforzamento delle strutture, degli uffici e delle unità operative delle amministrazioni dei comuni coinvolti nell'attività di digitalizzazione, attuazione e gestione dei Programmi finanziati da risorse comunitarie e anche per questo, apriremo a breve una nuova sede a Palermo".

Al convegno interverranno il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, il vice capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei ed il Sud Manfredi De Leo, il Coordinatore Nucleo Pnrr Stato Regioni Giovanni Bocchieri, il Dirigente Generale Dipartimento Programmazione Vincenzo Falgares, la dirigente Gestioni operazioni Finanziarie Pnrr del Mef Antonella Merola, la dirigente dell'Ispettorato generale per il Pnrr Mef Bianca Maria Volpe, la Dg Ragioneria Territoriale dello Stato Area Sud Sicilia Manuela Dagnino, il Presidente Anci Sicilia Paolo Amenta, il Presidente Formatemp Francesco Verbaro, l'esperta in politiche di Coesione territoriale e programmi di investimento pubblici Carlotta Previti, il commissario libero consorzio comunale di Ragusa Patrizia Valenti, il Senior Advisor Sviluppo Locale Piero David, il Presidente Confcommercio Messina Carmelo Picciotto. Concluderanno il deputato regionale Marco Intravia e l'assessore alle attività produttive Edmondo Tamajo.



