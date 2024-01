Picchiato in una rissa, uomo in gravi condizioni a Palermo

Un uomo di 34 anni è stato ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale Villa Sofia come vittima di un incidente stradale, ma secondo le prime indagini sarebbe stato picchiato selvaggiamente in via Montepellegrino a Palermo.Il ferito si trova al Trauma center con il volto completamente tumefatto, un profondo taglio alla testa e altre ferite. Dopo essere stato intubato dai medici è stato sedato; la prognosi è riservata.

Subito dopo l'aggressione l'uomo è stato caricato a bordo di un'auto da un familiare che si è diretto verso il pronto soccorso di Villa Sofia senza avvisare le forze dell'ordine.

Durante l'accesso al triage nessuno avrebbe fatto riferimento alla rissa così da evitare che i medici potessero contattare le forze dell'ordine.

Ancora da chiarire il movente della rissa: neanche un'ora dopo qualcuno aveva già ripulito il marciapiede dal sangue per depistare gli investigatori.



