Contrabbando: sequestrate 2 tonnellate di sigarette, due arresti

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato 2 tonnellate di sigarette di contrabbando trovate in 2 furgoni durante un controllo. I due mezzi sono stati bloccati in via Ernesto Basile da una pattuglia del nucleo di polizia economico-finanziaria.

Nel corso sono state trovate10.000 stecche di sigarette di contrabbando con i marchi Chesterfield e Merit.

Le sigarette, per un peso complessivo di 2 tonnellate sono state sequestrate, impedendone l'immissione sul mercato nero della città che avrebbe fruttato, al dettaglio, ricavi per circa 350.000 euro.

I due conducenti, Giuseppe Taormina, 45 anni e Ghennadij Ingrassia 31 anni entrambi residenti a Palermo, sono stati arrestati in flagranza di reato con l'accusa di contrabbando. Il gip di Palermo ha convalidato il provvedimento cautelare.





