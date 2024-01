Messina Denaro: sindaco Castelvetrano, "investiamo in rinascita"

"Non intendiamo rievocare un personaggio che tanto male ha fatto a questo territorio, ma solo investire in percorsi culturali di rinascita". Lo dice il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano a un anno dall'arresto di Matteo Messina Denaro. Il boss latitante per 30 anni e arrestato il 16 gennaio 2023, era originario di Castelvetrano e in città vivono i suoi familiari. "Vogliamo commemorare i nostri eroi e riportare Castelvetrano ai fasti di una volta", dice il sindaco.

Il primo cittadino ricorda l'intitolazione del circolo didattico 'Ruggero Settimo' al piccolo Giuseppe Di Matteo e aggiunge: "Ristruttureremo presto la casetta in stile liberty all'interno della villa 'Falcone-Borsellino', solo attraverso alcune azioni si da un taglio col passato".

"In questa nostra città - dice ancora Alfano - la mafia è stata nostra vicina di casa e il percorso culturale intrapreso non sarà certo facile. Ma ci sono segnali di speranza: evidenze scientifiche danno certezza che alcuni familiari di mafiosi hanno intrapreso percorsi diversi, di distacco, capendo che con la mafia è strada che non spunta".



