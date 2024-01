Incendio in appartamento a Siracusa, evacuata case vacanze

Incendio questa mattina, intorno alle 6, in un piccolo appartamento al piano terra di un edificio in via dell'Amalfitania, nel centro storico di Ortigia.

Il rogo, probabilmente causato da un corto circuito, ha provocato diversi danni all'abitazione dove si trovava solo il proprietario che è riuscito a mettersi in salvo ed ha coinvolto anche il primo piano dell'edificio dove gli occupanti di una casa vacanze sono stati evacuati.

I vigili del fuoco, intervenuti immediatamente, hanno spento le fiamme con le difficoltà dovute anche agli accessi stretti delle vie del centro storico.

E' il secondo incendio in appartamento nel giro di qualche giorno a Ortigia. Nel primo caso il rogo era scoppiato sembra per un corto circuito dovuto ad una stufa elettrica: leggermente ustionata una donna che si trovava all'interno dell'appartamento.



