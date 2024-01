Mafia: teste accusa autista Messina Denaro, mi chiese pizzo

Si complica la posizione processuale di Giovanni Luppino, arrestato insieme a Messina Denaro il 16 gennaio scorso e accusato, tra l'altro, di aver fatto da autista al capomafia. Un imprenditore trapanese ha deposto al processo in cui Luppino risponde di associazione mafiosa e ha raccontato che l'imputato, a novembre del 2022, pochi mesi prima della cattura del boss, gli chiese il pizzo per conto del padrino di Castelvetrano.

"Mi propose un incontro dicendomi di lasciare a casa il cellulare e poi mi chiese un aiuto economico per Messina Denaro", ha raccontato, smentendo la tesi difensiva di Luppino che prima ha sostenuto di non conoscere la vera identità dell'uomo a cui faceva da autista, poi di avere coperto che dava passaggi al padrino solo in un secondo momento.

"Io rifiutai - ha detto il testimone rispondendo alla domande del pm Gianluca De Leo - Dissi che certe cose non le facevo e che se fosse accaduto qualcosa a me o ai miei familiari sarei andato dai carabinieri".

All'imprenditore gli inquirenti sono arrivati attraverso le intercettazioni. L'uomo si sarebbe lamentato della richiesta di pizzo al telefono.



