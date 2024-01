Incendi Sicilia, citati la Regione e i vigili del fuoco

I primi due atti di citazione davanti al tribunale civile per risarcimento danni, patrimoniali e non, alla Regione siciliana, alla protezione civile, al comando forestale e ai vigili del fuoco per gli incendi dell'estate scorsa sono stati notificati da una donna di 49 anni B. F. che ha visto andare in fumo la propria villetta a Palermo e da una coppia proprietaria di una villa a Borgetto (Palermo) M. O., 66 anni, e G. G., 73 anni, oltre ai due figli. Le fiamme hanno distrutto le abitazioni il 25 luglio scorso. Le parti citate dovranno comparire per la prima danneggiata all'udienza del 24 maggio e per gli altri il 25 giugno.

La richiesta di risarcimento in sede civile arriva mentre non si è ancora placata la polemica tra Regione siciliana e ministero della Protezione civile perchè quest'ultimo aveva rifiutato l'istanza di dichiarazione dello stato di emergenza e di conseguenza la possibilità di avere risarcimenti per i danni subiti da imprenditori, agricoltori, cittadini.

B.F. chiede un risarcimento di 384.694 euro (di cui 299.204 per lavori strutturali indicati nella perizia, 5.490 fattura perito ed 80.000 quale valore economico dei beni mobili distrutti), oltre ai danni non patrimoniali, mentre per la villa di Borgetto la richiesta al giudice e la quantificazione dei danni non patrimoniali e la nomina di un consulente tecnico d'ufficio che quantifichi i danni patrimoniali.

L'avvocato Vanessa Fallica che, rappresenta B.F. dice: "E' inconcepibile assistere a questa scenetta politica tra Stato e Regione circa gli interventi concreti in favore di chi ancora oggi non ha un alloggio quindi occorre adire la via giudiziaria dove certamente verranno individuate le responsabilità".

Mentre l'avvocato Gabriele Fallica, che con la sorella rappresenta l'altra famiglia danneggiata, afferma: "Sono decorsi oltre cinque mesi e nulla è stato fatto, ma la paura più grande è che tra pochi mesi con l'arrivo delle temperature calde tutto si possa riverificare perchè il piano di prevenzione incendi varato dalla Regione Sicilia continua a non essere attuato".



