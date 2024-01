Schifani, bene riesame Protezione civile su emergenza incendi

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprime apprezzamento per l'esito dell'incontro di questa mattina al ministero della Protezione civile sulla vicenda degli incendi nell'Isola. Nei giorni scorsi, il governatore aveva espresso disappunto per la decisione del dipartimento nazionale di non concedere lo stato di emergenza per il ristoro dei danni subiti in Sicilia dai privati a causa dei roghi della scorsa estate. A seguito della riunione di oggi tra i vertici nazionali e regionali della Protezione civile, si procederà al riesame dell'istanza di dichiarazione dello stato di emergenza così come richiesto dal governo regionale. «La Regione - dice Schifani - continuerà ad assicurare la massima collaborazione istituzionale su tutti quei temi che riguardano i diritti dei cittadini a ottenere il ristoro per i danni patiti a seguito di eventi straordinari ed eccezionali».



Riproduzione riservata © Copyright ANSA