'U Scrusciu du Mari', anteprima nazionale a Palermo

"U Scrusciu du Mari" di Riccardo Cannella, sarà proiettato in prima nazionale a Palermo il 17 gennaio, alle 21, al cinema Rouge et Noir, alla presenza del regista e dei protagonisti Manuela Ventura, Ivan Olivieri e Francesco Russo e il resto del cast, che dialogheranno con Ivan Scinardo.

Il film (140 minuti), girato tra Ustica e Palermo, cofinanziato dalla Regione Siciliana, dalla Sicilia Film Commission e dal ministero dei Beni culturali, racconta del passato di un uomo che riaffiora attraverso un evento tragico.

Il ritorno alle origini gli permetterà di ritrovare se stesso e i valori delle proprie radici.

"U Scrusciu du Mari - spiega Cannella - rievoca quella nostalgia vissuta lontano da casa, un desiderio che poi appartiene a ogni essere umano che ha dovuto lasciare la propria terra. Ma non è solo questo. Quel suono delle onde rappresenta anche il lamento silenzioso di persone semplici, fragili, trafitte dall'indifferenza. Il film ci racconta di un viaggio, di un ritorno a casa, e per questo viaggio non potevo che scegliere Ustica, isola in cui sono cresciuto e che rappresenta per me, come per il protagonista, un vero e proprio ritorno emotivo. D'altronde come diceva il grande Truffaut: 'Possa il film di domani sentirsi ancora più personale di un romanzo autobiografico individuale, come una confessione o un diario intimo'".

Il film prodotto da Cinnamon digital cimema (oltre 40 i riconoscimenti internazionali), è stato realizzato nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana (Patto per il Sud) Fsc 2014-2020, con il patrocinio gratuito del Comune di Ustica e il contributo di Liberty Lines.

Tra i riconoscimenti, il premio per la miglior regia di un'opera prima al Venice Art & Film Festival e miglior attore protagonista al Prisma Film Awards per Ivan Olivieri.

Selezionato al Capri Hollywood Film Festival e all'Asti International Film Festival.



