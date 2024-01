Durante le vacanze natalizie studenti ripuliscono villetta

Cinque studenti di Menfi (Agrigento) hanno impiegato buona parte delle loro vacanze natalizie per ripulire uno spazio pubblico. A beneficiarne è stata la villetta comunale. Armati di scope e sacchetti, i ragazzi hanno restituito al decoro gli spazi del giardino.

L'iniziativa, pubblicamente apprezzata dal sindaco del comune belicino Vito Clemente, non è sfuggita all'attenzione del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale Giuseppe Pierro, che ha scritto ai dirigenti delle scuole frequentate da questi ragazzi evidenziando come "questa iniziativa incoraggi ad avere fiducia e a credere sempre di più nelle giovani generazioni, nel loro senso civico, nel loro rispetto, responsabilità e tutela verso un bene pubblico sia essa un'opera d'arte o un giardino comunale".

Gli alunni che hanno assunto questa iniziativa hanno tra i 14 e i 16 anni. Si tratta di Antonino Napoli ed Antonio Sutera dell'I.I.S.S. "Amato Vetrano" di Sciacca, Edoardo Campanella, alunno del Liceo classico "Tommaso Fazello" di Sciacca, Vincenzo Interrante, dell'I.T.T. "Rotolo" di Menfi e Gaspare Ricupa, studente del Liceo scientifico "Archimede".

"Un comportamento virtuoso e una sensibilità verso l'ambiente - conclude Pierro - che, ci auguriamo, i nostri studenti devono imparare prima di tutto in famiglia, ma che certamente sviluppano e affinano anche a scuola grazie all'attività didattica e progettuale di tanti docenti".



