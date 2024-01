Capodanno a Palermo, per Cannella polemiche ingiustificate

"Contesto la tesi che l'evento del Capodanno a Palermo sia andato male. Per l'Amministrazione e, credo, per la stragrande maggioranza dei cittadini, è stato un successo che ha avuto un grande rilievo nazionale. Il concerto è stato visto da migliaia di persone in piazza ed è stato percepito dai cittadini come un grande evento. Il malfunzionamento dell'impianto audio c'è stato e lo ammettono gli stessi organizzatori cui abbiamo chiesto chiarimenti. Mi consulterò con l'avvocatura comunale per verificare se ci sono i termini per un contenzioso". Lo ha detto l'assessore alla Cultura del Comune Giampiero Cannella rispondendo, a Sala Martorana, alle domande dei consiglieri comunali sul concerto di Capodanno che ha avuto come protagonista Elodie. "I grandi eventi sono un elemento importante della politica di questa amministrazione - ha aggiunto Cannella - nell'area del concerto hanno transitato più di ventimila persone perché dall'area transennata, e limitata a 9.800 posti, si poteva entrare ed uscire. Ma in queste feste natalizie non abbiamo trascurato le periferie. Sono stati organizzati 85 eventi in città. Abbiamo avuto il pienone di turisti".

Per le opposizioni Roberto Giambrone e Giuseppe Lupo (entrambi del Pd), Mariangela Di Gangi (Progetto Palermo), Carmelo Miceli (gruppo Misto), Giuseppe Miceli (M5s), Giulia Argiroffi (Oso) hanno evidenziato, tra l'altro, i disagi per la mancata diretta televisiva durante l'esibizione di Elodie e le incongruenze del contratto che ha affidato il concerto alla società "Puntoeaccapo" per 456 mila euro. Anche su questo Cannella ha annunciato verifiche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA