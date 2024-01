Maltempo: decine di crolli di intonaco a Palermo

Le piogge della scorsa notte hanno provocato diversi distacchi intonaci in decine di abitazioni a Palermo. I vigili del fuoco sono interventi in via Agesia di Siracusa, in via Rocky Marciano, piazza delle Stimmate, piazza Vittorio Veneto.

Nel weekend appena trascorso sono stati cento gli interventi che hanno impegnato uomini e donne del comando provinciale dei pompieri. Interventi soprattutto la rimozione di alberi pericolanti, che hanno invaso la sede stradale. Un elenco di danni provocati dagli alberi caduti in via Marinai Alliata, via Polito, via Trinacria, via dell'Olimpo, via della Favorita, viale Diana, via Leonardo da Vinci, via Villagrazia, via Belgio, piazza Castelforte, via Bavetta e via Bernini.

Interventi per allagamento in via Giuseppe Zarbo, via Margifaraci a Palermo e vsp131 e via Vittorio Emanuele nel comune di Monreale. Un intervento per lamiere divelte dal tetto è stato effettuato in via Saffo.

Ieri in via L.20 al civico 74, nel comune di Misilmeri, si è verificato il distacco di un ponteggio edile dalla parete dell'edificio oggetto di lavori di ristrutturazione.

Fortunatamente il ponteggio è venuto giù nel giorno festivo e non c'erano operai al lavoro. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del ponteggio ancorando opportunamente la struttura. Sono intervenuti anche i carabinieri di Misilmeri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA