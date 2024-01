Incendi: Schifani riceve vittime, verso soluzione calamità

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha ricevuto a Palazzo d'Orleans una delegazione composta da persone che hanno perso la casa o hanno subito gravi danni per gli incendi della scorsa estate in Sicilia e che aspettano risposte dalle istituzioni. Dall'incontro è emerso che mercoledì prossimo ci sarà un tavolo tra i dipartimenti nazionale e regionale della Protezione civile col ministro Nello Musumeci per trovare una via d'uscita che in extremis conceda lo stato di emergenza che consentirebbe di avere i fondi necessari ai ristori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA